Осенью число разрешений для бизнеса сократится

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства к осени готовит законопроект, которым предусматривается сократить количество разрешений для бизнеса с 237 до 160.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заместитель главы комитета Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

«В Украине существует 237 разрешений, определенных законом… Мы хотим их сократить до 160, которые будут определены исключительно законом», - говорит он.

Кроме того, планируется сократить количество лицензированных видов работ на 80%.

По словам С.ТРЕТЬЯКОВА, система лицензирования в Украине очень развита: 44 органа власти, практически все министерства и ведомства, местные органы власти и т.д., выдают лицензии. «В последующем мы будем сокращать список документов, необходимых предоставить для получения лицензии – хотим оставить три документа: заявление, выписка из единого реестра о регистрации субъектов и квалификационные требования», - отметил он.

С.ТРЕТЬЯКОВ напомнил, что на сегодня стоимость лицензии составляет 884 грн. (одна минимальная зарплата).

Данные законопроекты по сокращению количества разрешений и видов лицензированных работ планируется предоставить на рассмотрение ВР уже в сентябре. «Есть поддержка и правительства, и президента», - говорит С.ТРЕТЬЯКОВ.

«Мы подсчитали, что такое кардинальное сокращение видов деятельности… приведет к потерям бюджета почти в 2% от суммы, которая планируется от поступлений от выдачи лицензий. Это незначительная сумма…» - считает он.

Например, производство регламентируется большим количеством других документов, кроме лицензий. Нет необходимости лицензировать производство, поскольку параллельно существует сертификация. Кроме того, нет необходимости лицензировать сферу строительства. «Также лишнее, например, дублирование другими документами, которые могут выдаваться – добыча и поиски полезных ископаемых. Получив такую лицензию, вы не имеете права заниматься такими работами, потому что дополнительно необходимо получить справку о пользовании недрами с точными географическими координатами и там будет указано, что вы имеете право делать», - пояснил С.ТРЕТЬЯКОВ.