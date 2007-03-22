Чартерных рейсов на Испанию, Тунис, Болгарию и Хорватию станет больше

Крупнейший украинский туроператор «Вояж-Киев» заявил о планах в 2007 году значительно увеличить свою сеть продаж по Украине.

«Сейчас наша сеть «Галопом по Европам» насчитывает 40 офисов в 32 городах Украины, а до конца 2007 года мы планируем ее расширить до 60 офисов», - cказала в интервью УНИАН генеральный директор компании Татьяна ЩУПАК.

По ее словам, туроператор «Вояж-Киев», который в марте 2007 года отмечает 10-летний юбилей, в этом летнем сезоне значительно увеличит количество чартерных рейсов на таких популярных направлениях, как Барселона и Мальорка (Испания), Монастир (Тунис), Варна и Бургас (Болгария), Пула и Сплит (Хорватия). Также к началу летнего сезона для удобства работы с туристами компания откроет «call-центр», который позволит как туристам, так и агентам получить любую информацию, а в случае необходимости - и помощь.

«Мы активно занимается развитием внутреннего и въездного туризма, - отметила Т.ЩУПАК - еще в 2004 году открыли свой офис в Москве и предложили российскому рынку турпакеты с вылетом из Москвы в Симферополь». «В этом сезоне крымское направление остается для нас одним из приоритетных», - заявила она.

По мнению экспертов рынка, туроператор «Вояж-Киев» в этом году останется одним из лидеров продаж на таких популярных направлениях, как Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария и Тунис.