Выплаты военнослужащим увеличат в ”день дурака”

С 1 апреля будет увеличено денежное обеспечение для военнослужащих.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО в самолете, который направляется в Хмельницкую область.

«Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено уже с 1 апреля», - сказал он.

Он отметил, что соответствующий проект постановления уже подготовлен Минобороны совместно из Минтруда и соцполитики, которое будет принято сразу после подписания Президентом Украины изменений к закону о госбюджете на 2007 год.

По словам министра проектом данного постановления предусмотрено увеличение расходов на денежное обеспечение на 500 млн. грн. Так согласно документу 81% - 405 млн. грн. будет направлено на повышение денежного обеспечения для наиболее социально незащищенных категорий – контрактников, прапорщиков и младших офицеров. 19% - 95 млн. грн. будет направлено на повышение денежного обеспечения старших офицеров и генералов.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что согласно проекту постановления предусмотрены следующие параметры денежного обеспечения: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант 1680 грн., капитан – 1800 грн., майор – 1900 грн., подполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.

«Это минимальный уровень», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, министр заметил, что в случае своевременного или досрочного проведения мероприятий по сокращению Вооруженных Сил на 21 тыс. чел. в этом году, что предусмотрено соответствующим законом Украины, средства, которые высвободятся будут также направлены на увеличение денежного обеспечения.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что в случае сохранения сегодняшних макроэкономических показателей и удержания уровня инфляции на запланированном уровне, а также неувеличение цен данные изменения дадут возможность военным реально почувствовать повышение денежного обеспечения.