Главы таможенных служб Украины и Молдовы подписали план действий

по борьбе с таможенными правонарушениями на 2010-2011 годы

Киев. 20 июля. УНИАН. Руководители таможенных служб Украины Игорь КАЛЕТНИК и Молдовы Тудор БАЛИЦКИ подписали план совместных действий по борьбе с таможенными правонарушениями на 2010-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, подписание документа состоялось в Одессе во время рабочей встречи И.КАЛЕТНИКА и Т.БАЛИЦКИ.

Также они подписали межведомственный протокол о взаимодействии в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинско-молдавских таможенных взаимоотношений и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Делегации также уделили внимание вопросу ускорения таможенных процедур в морских портах Одессы и Ильичевска.

Кроме того, актуальной темой для обсуждения стало противодействие таможенным правонарушением. В частности, как констатируют в Гостаможслужбе Украины, на украинско-молдавской границе наблюдается увеличение количества нарушений, в частности в первом полугодии 2010 года зафиксировано 1513 фактов нарушения таможенного законодательства на сумму более 13 млн. грн.

Особо таможенники обеспокоены увеличением фактов нелегального перемещения наркотических средств и психотропных веществ: за 2009 год зафиксировано 178 случаев, а за первое полугодие 2010 года – 179, сообщают в Гостаможслужбе.