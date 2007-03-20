Газета Ахметова навела тень на плетень?

Пресс-секретарь лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ опровергает информацию газеты «Сегодня» о том, что офис “Народной самообороны” находится в доме на бульваре Дружбы народов, где вчера был найден арсенал оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам возле квартиры Ю.ЛУЦЕНКО, где следователи прокуратуры проводят обыск.

И.КИСИЛЬ уточнила, что офис «Народной самообороны» находится по адресу: г. Киев, ул. Боженко, 86-н.

И.КИСИЛЬ также выразила убеждение, что такими действиями власть преследует две цели: запугать Ю.ЛУЦЕНКО и представить «Народную самооборону» как террористическую организацию.

В свою очередь, присутствующий на месте события народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ назвал эту публикацию «провокацией чистой воды».

Как пишет газета «Сегодня», вчера, 19 марта, в подъезде жилого дома на бульваре Дружбы народов, 17 были найдены три сумки со взрывчаткой и оружием (ППС, автоматы Калашникова, «Скорпион», пистолеты ТТ, «Вальтер» и даже пулемет МГ-40). По данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, также найдены больше 4 кг вещества, похожего на тротил, 300 граммов вещества, похожего на пластид. Газета пишет, что в этом здании арендует офис “один из лидеров “Народной самообороны” Ярослав ГОДУНОК”.