Украинские пограничники задержали сборную Беларуси по гребле

Украинские пограничники задержали в Одесской области сборную команду Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 10 человек на 8 байдарках и 1 катере незаконно пересекли на Кучурганском лимане государственную границу Украины.

Спортсмены, которых доставили на заставу, сообщили, что тренируются в этой местности к чемпионату мира, поскольку водоемы Беларуси еще покрыты льдом. На тренировку белорусов пригласила приднестровская сторона. Спортсмены сказали, что знали, что по Кучурганскому лиману проходит граница, но не знали, где именно.

Вопрос незаконного пересечения границы белорусскими гребцами будет рассматривать суд, до этого времени они будут находиться на пограничной заставе.

Всего за сутки украинские пограничники задержали за незаконное пересечение границы 43 человека.