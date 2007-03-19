Владельцы химического гиганта решили продать завод или его часть

Акционеры ОАО «ДнепроАзот» приняли решение о возможной продаже совокупных валовых активов предприятия или их части путем открытых торгов.

Как сообщил УНИАН директор по экономике и финансам ОАО «ДнепроАзот» Сергей СИДОРОВ, такое решение было принято акционерами компании сегодня, 19 марта, на своем очередном Общем собрании.

По его словам, среди других решений, принятых сегодняшним собранием, - утверждение отчета Правления и Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО за 2006 год, переизбрание Правления и Наблюдательного совета компании.

Акционеры также приняли решение направить подавляющую часть полученной за 2006 год чистой прибыли в размере 40,7 млн. грн. на развитие предприятия, еще 2,2 млн. грн. планируется направить в резервный фонд.

Всего по итогам 2006 года ОАО «ДнепроАзот» получило чистую прибыль в размере 42,9 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “ДнепроАзот” (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) специализируется на производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора и входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины.

ОАО «ДнепроАзот» в 2006 году увеличило выпуск товарной продукции в действующих ценах на 8,2% - до 1 млрд. 24 млн. 210 тыс. грн., по сравнению с 2005 годом. В прошлом году предприятие увеличило производство аммиака, по сравнению с 2005 годом, на 2,2% - до 520,028 тыс. тонн, соды каустической - на 5% - до 67,773 тыс. тонн, хлора жидкого - на 8% - до 45,578 тыс. тонн, кислоты соляной - на 1,3% - до 48,588 тыс. тонн.

В то же время «ДнепроАзот» в 2006 году сократил производство карбамида на 2,8% - до 739,154 тыс. тонн.

Чистый доход “ДнепроАзота” в 2005 году составил 955 млн. 067,9 тыс. грн., чистая прибыль - 152 млн. 026 тыс. грн.

Уставный фонд компании - 351 млн. 584 тыс. грн.