Тимошенко заявила, что «Нафтогаз» отдал транспортировку газа российской компании

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» отдала функции по транспортировке природного газа российской компании «Черноморнефтегаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе политических консультаций в Секретариате Президента Украины.

Обращаясь к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что правительство, которое не смогло отдать России газотранспортную систему, пошло другим путем – «Нафтогаз Украины» подписал соглашение, в соответствии с которым функции по транспортировке газа перешли другой - неукраинской компании. По просьбе Президента лидер БЮТ уточнила название этой компании - «Черноморнефтегез».

В свою очередь, присутствовавший на консультациях премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ никак не отреагировал на слова Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время корреспонденту УНИАН в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что в корпоративную структуру НАК "Нафтогаз Украины" входит 100-процентное государственное предприятие ГАО "Черноморнефтегаз".

В пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины" также сообщили, что информация, озвученная Ю.ТИМОШЕНКО, не соответствует действительности, и, как и ранее, газотранспортной системой Украины управляет дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Укртрансгаз".

При этом в "Нафтогазе" не смогли пояснить, что именно имела в виду Ю.ТИМОШЕНКО.

"Печально, что экс-премьер-министр и экс-вице-премьер-министр по вопросам ТЭК не владеет информацией о том какие предприятия входят в корпоративную структуру НАК "Нафтогаз Украины" и какие функции они выполняют", – добавил собеседник агентства.

Справка УНИАН. Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины". Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.