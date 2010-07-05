В киевский зоопарк вернулась Берзина

Светлана БЕРЗИНА вернулась на должность директора Киевского зоопарка. Об этом она заявила в комментарии "ЛІГАБізнесІнформ".

"Я снова занимаю свою должность после того, как завершилась месячная проверка касательно гибели животных в зоопарке", - заявила она.

С.БЕРЗИНА при этом отметила, что официально находится на своем рабочем месте со 2 июля.

Напомним, последние несколько месяцев ознаменовались чередой смертей в Киевском зоопарке. 26 апреля умер азиатский слон Бой. Директор зоопарка утверждает, что животное отравили. По ее словам, причиной смерти слона мог стать токсичный яд, который вызывает нарушение свертывания крови. В начале мая в столичном зоопарке заявили, что неизвестные пытались отравить яков.

Кроме того, 25 мая в зверинце умер верблюд. Причиной смерти животного, по словам С.БЕРЗИНОЙ, стало отравление.

30 мая в зоопарке умер бизон. Специалисты зоосада считают, что смерть животного не случайна.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявлял, что слон и верблюд в Киевском зоопарке умерли не от отравления. Однако выводы экспертной комиссии по расследованию причин смерти слона Боя говорят об обратном - согласно протоколу комиссии, причиной смерти животного стал токсический шок, вызванный отравлением.

31 мая мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора зоопарка С.БЕРЗИНУ от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.