У «черных археологов» изъяли зенитную установку

Сотрудники Государственной пограничной службы и милиции задержали в Крыму группу «черных археологов» и изъяли у них зенитную установку и 6 пулеметных стволов.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники отдела «Севастополь» узнали о том, что группа местных жителей тайком поднимает со дна моря металлолом. Нарушителей задержали, когда они перегружали «добычу» из лодки в автомобиль «Газель». Как выяснилось, вместе с другим металлоломом 24- и 27-летний жители Севастополя подняли со дна немецкую 20-миллиметровую зенитную установку и 6 пулеметных стволов.

Задержанных передали в милицию, а зенитную установку и пулеметные стволы - сотрудникам Комитета по охране культурного наследия в АРК. Обстоятельства правонарушения выясняются.