Клинтон об энергетическом секторе, ядерном сотрудничестве и сланцевом газе

Правительство Соединенных Штатов Америки поощряет и поддерживает американские компании в вопросе сотрудничества с Украиной в энергетическом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Киеве.

Х.КЛИНТОН отметила, что Украина имеет значительные потенциал и возможности в сфере энергетики.

«Мы поддерживаем процесс реформ, который происходит в Украине, в частности, по модернизации украинского энергетического сектора, чтобы он стал прозрачным и прогнозируемым. И это создаст благоприятные условия для инвестиций из-за границы», - заявила Госсекретарь США.

В то же время она отметила, что правительство США будет поощрять и содействовать деятельности американских компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в вопросах использования ядерной энергетики в мирных целях, разработки шельфа Черного моря, а также месторождений сланцевого газа.