Глава ВСУ: в Украине появился еще более страшный вид рейдерства

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО утверждает, что в Украине благодаря третейским судам появился новый вид рейдерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве перед началом расширенного совместного заседания президиума ВСУ, президиума Совета судей и коллегии Государственной судебной администрации.

«У нас появился другой, еще более страшный вид рейдерства… Это третейские суды», - сказал В.ОНОПЕНКО.

«Когда мы задумывали и принимали закон о судах (третейских), это была попытка «разгрузить» судебную систему, но сегодня третейские суды принимают решения, которые не имеют права принимать», - отметил он. «Скажем, выделяют десятки гектаров земли в Крыму, признают право собственности, собственности на важные объекты в стране, но, чтобы реализовать эти решения, они должны обращаться в местный суд, чтобы выписать исполнительный лист. Так вот, мы сейчас отслеживаем тенденцию, когда третейские суды принимают вот такие незаконные решения», - объяснил В.ОНОПЕНКО.

В целом, говоря о проблеме рейдерства, В.ОНОПЕНКО отметил, что она очень беспокоит Верховный Суд. «И я лично возбудил около десятка дисциплинарных дел об увольнении таких судей», - сказал председатель ВСУ. (Имеются в виду судьи, которые принимают незаконные решения по делам о хозяйственных спорах, приводящие к рейдерству – УНИАН).