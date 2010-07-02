В Харькове на месте вырубки деревьев найдены останки человеческих тел

В Харькове на месте вырубки деревьев в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького найдены останки человеческих тел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили представители «Зеленого фронта», которые возобновили акции протеста против продолжения вырубки и строительства дороги в этом парке.

Останки человеческих тел во время вырубки просеки местами находили и раньше, но вчера и сегодня в ходе земляных работ их было найдено намного больше, в частности, челюсть, кость бедра, фрагменты черепа, утверждают представители «Зеленого фронта». По их словам, исполнители работ находят их и складывают в одном месте.

Активисты протестов сообщили, что на место события вызваны криминалисты. Люди не исключают, что это останки погибших во время Второй мировой войны немецких солдат, массовые захоронения которых могли быть на этом месте.

Справка УНИАН. За годы независимости Украины в харьковском Лесопарке, который прилегает к парку имени Горького, в одном из кварталов были найдены останки нескольких тысяч репрессированных и расстрелянных во времена тоталитаризма украинских граждан и польских офицеров. На этом месте было обустроено украинско-польское кладбище.