Ющенко призывает Данию к экономической интеграции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что реальная интеграция Украины в ЕС должна происходить через развитие экономических связей с европейскими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Торговой палате Дании.

В.ЮЩЕНКО призвал датских бизнесменов активнее выходить на украинский рынок. «Украинская власть, украинский бизнес, украинский народ приглашают вас в Украину», - сказал он.

Говоря о достижении нашего государства в экономике, В.ЮЩЕНКО заверил датских предпринимателей, что в настоящее время «на Востоке Европы происходит формирования одного из самих модерных рынков в Европе».

Он подчеркнул, что для Украины является принципиальной присутствие на рынке датского бизнеса. При этом глава государства выразил мнение, что лучшая и самая глубокая интеграция Украины в ЕС будет происходить благодаря появлению новых конкретных проектов сотрудничества. «Если в рамках визита появится 3-4 новых проекта, это будет ответом того, как должна происходить интеграция Украины в европейские структуры», - считает В.ЮЩЕНКО.

Также в ходе выступления он отмечал оптимистичные темпы роста товарооборота между Украиной и Данией. По словам В.ЮЩЕНКО, за последние четыре года товарооборот вырос в 5 раз. Он подчеркнул, что страны вышли на полумиллиардный товарооборот. По мнению Президента, такая сумма не может хаотически регулироваться, ее необходимо подтверждать соответствующей правовой базой. В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворения, что во время его визита подписаны соглашения, которые в значительной степени решают эту проблему.

Также он призвал датских бизнесменов активнее обмениваться информацией с украинскими коллегами, устраивать “круглые столы”, форумы бизнеса и тому подобное.