Милиция задержала сутенеров, которые «заведовали» Броварским шоссе в Киеве

В Крыму сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пресекли деятельность сутенеров, вывозивших крымчанок в Киев для работы проститутками.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью крымской милиции, члены этой ОПГ занимались вербовкой девушек - жительниц восточного Крыма, которых вывозили в Киев, где вовлекали в занятие проституцией.

Как сообщили в милиции, работали девушки под жестким контролем сутенеров на Броварском шоссе и территории, прилегающей к гостинице "Братислава". В основном сутенеры подбирали девушек из малообеспеченных семей, матерей-одиночек, а также тех, кто испытывал материальные трудности, имел конфликты с родными.

Организатором группы был 40-летний крымчанин, ранее не судимый и официально нигде не работающий. В свою деятельность он втянул жителя Керчи, который непосредственно занимался подбором будущих работниц, а также жителя города Киева, который помогал своим "коллегам" организовывать работу в столице. Группа действовала более года. Доходы ОПГ составляли от 5 до 7 тысяч гривен в день.

В начале июня правоохранителям поступила информация о том, что в ближайшее время состоится отправка очередной партии девушек. 9 июня в поезде, конечной станцией которого значился Киев, организатор преступной группировки был задержан. Позже были задержаны и два его "коллеги".

В данный момент в отношении троих задержанных избрана мера пресечения - заключение под стражу, подозреваемые находятся в ИВС. В отношении них по факту сутенерства по предварительному сговору в отношении двух и более лиц возбуждено уголовное дело по ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит более 5 лет лишения свободы.

Правоохранители установили около 20 девушек, вывезенных фигурантами на работу в Киев, как с территории Крыма, так и из других регионов Украины. Устанавливаются все лица, причастные к деятельности ОПГ. Проводятся активные следственные действия.

"В настоящее время большинство барышень вернулись домой, обустраивают быт. Многие уже устроились на нормальную работу. Однако у всех них имеются проблемы со здоровьем", - сообщили в милиции.