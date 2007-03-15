В Харькове идёт рукопашная за овладение Майданом Свободы

В эти минуты группа харьковчан заблокировала на площади Свободы грузовой автомобиль, которым вывозится часть оборудования, предназначенного для монтирования сцены для митинга Гражданского движения “Народная самооборона”, который планировался на 16 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили машину и держат ее руками, не давая возможности автомобилю двигаться. Возле кабины водителя народный депутат из фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ в остром споре пытается убедить судебных исполнителей, а также народных депутатов от Партии регионов и сотрудников милиции в незаконности вывоза оборудования.

«Здесь происходит хищение имущества народного депутата силовым методом», - заявил Д.ЖВАНИЯ и призвал работников правоохранительных органов обеспечить возвращение собственности.

Д.ЖВАНИЯ требует от судебных исполнителей представить решение суда. В эти минуты к месту происшествия прибыл председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ и народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, которые приобщились к спору. В то же время к месту события прибыл секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, который перед этим требовал исполнения решения Дзержинского суда Харькова. В течение суток суд принял два решения, запретив монтирование сцены, а также проведение митинга “Народной самообороны”. Он утверждает что суд удовлетворил иск горисполкома и запретил акции. Г.КЕРНЕС требует от судебных исполнителей и милиции исполнения решения суда.

В эти минуты возле кабины водителя продолжается массовая давка, в эпицентре которой находятся депутаты Д.ЖВАНИЯ, Н.КАТЕРИНЧУК, губернатор А.АВАКОВ и депутаты-«регионалы».