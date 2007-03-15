В Харькове идёт рукопашная за овладение Майданом Свободы

22:21, 15 марта 2007
Общество
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С обеих сторон прибыли депутаты из Киева

В эти минуты группа харьковчан заблокировала на площади Свободы грузовой автомобиль, которым вывозится часть оборудования, предназначенного для монтирования сцены для митинга Гражданского движения “Народная самооборона”, который планировался на 16 марта.

Противостояние В Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили машину и держат ее руками, не давая возможности автомобилю двигаться. Возле кабины водителя народный депутат из фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ в остром споре пытается убедить судебных исполнителей, а также народных депутатов от Партии регионов и сотрудников милиции в незаконности вывоза оборудования.

«Здесь происходит хищение имущества народного депутата силовым методом», - заявил Д.ЖВАНИЯ и призвал работников правоохранительных органов обеспечить возвращение собственности.

Д.ЖВАНИЯ требует от судебных исполнителей представить решение суда. В эти минуты к месту происшествия прибыл председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ и народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, которые приобщились к спору. В то же время к месту события прибыл секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, который перед этим требовал исполнения решения Дзержинского суда Харькова. В течение суток суд принял два решения, запретив монтирование сцены, а также проведение митинга “Народной самообороны”. Он утверждает что суд удовлетворил иск горисполкома и запретил акции. Г.КЕРНЕС требует от судебных исполнителей и милиции исполнения решения суда.

В эти минуты возле кабины водителя продолжается массовая давка, в эпицентре которой находятся депутаты Д.ЖВАНИЯ, Н.КАТЕРИНЧУК, губернатор А.АВАКОВ и депутаты-«регионалы».

 

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