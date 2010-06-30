Тигипко поручил учесть поправки, сделанные "Реформаторским клубом"

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО поручил Министерству финансов учесть поправки к Налоговому кодексу, предложенные "Реформаторским клубом".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сообщил в ходе заседания «Реформаторского клуба», посвященного обсуждению проекта Налогового кодекса.

По словам С.ТИГИПКО, «у правительства нет готового варианта Кодекса, в него можно и нужно вносить необходимые правки и усовершенствования. Максимум в сентябре мы должны получить действительно качественный Налоговый кодекс».

Руководитель «Реформаторского клуба» Искандер ХИСАМОВ считает, что чрезмерно жесткий в отношении бизнеса проект Налогового кодекса обуславливается прежде всего тем фактом, что он был подготовлен специалистами Министерства финансов и налоговой администрации. Основная цель нынешней дискуссии – доработать текст Кодекса с учетом предложений предпринимателей.

Члены клуба выразили обеспокоенность новой нормой Кодекса об определении «обычных цен». «Опасения вызывает и норма о внедрении косвенных методов определения налоговых обязательств. Она также четко не прописана, что создает угрозу необоснованного вмешательства фискальных служб в личную жизнь предпринимателей», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, члены «Реформаторского клуба» поддержали идею правительства о налогообложении доходов от депозитов. По мнению вице-президента «Альфа-банка Украина» Романа ШПЕКА, это цивилизованная норма, распространенная в развитых странах. Более того, она не приведет к оттоку вкладчиков из банков, уверен он. Но оборотной стороной медали налогообложения депозитов является вопрос сохранения банковской тайны, отметил глава набсовета «Первого кредитного общества» Андрей АЗАРОВ.

Напомним, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Справка УНИАН. «Реформаторский клуб» - неполитическое объединение лидеров украинского бизнеса.

Задача «Реформаторского клуба» - вывести дискуссию по актуальным проблемам украинского общества на максимально высокий уровень. А конечная цель - выработка и передача в органы власти конкретных предложений по проектам реформ, подготовка по результатам дискуссий аналитических материалов и отчетов, открытых обращений к руководителям, от которых зависит принятие решений в заданных областях.