В Харькове милиция окружила Катеринчука по его просьбе

В Харькове запрещают лидеру движения «Европейская платформа для Украины» народному депутату Николаю КАТЕРИНЧУКУ устанавливать сцену для встречи с избирателями.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты на площади Свободы в центре Харькова стоят два автомобиля, которые не могут разгрузить оборудование, предназначенное для установки сцены – на 16 марта здесь запланирована встреча народных депутатов с избирателями.

После того как суд приостановил действия, связанные с подготовкой к митингу Гражданского движения «Народная самооборона» в пятницу, два народных депутата хотят от своего имени организовать встречу с избирателями на том же месте 16 марта. Как сообщил Н.КАТЕРИНЧУК, соответствующая телеграмма от народных депутатов была направлена в Харьковский горсовет.

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, который прибыл на площадь Свободы, протестует против установления сцены, ссылаясь на решение суда относительно митинга «Народной самообороны», и не соглашается с аргументами Н.КАТЕРИНЧУКА. Народный депутат продемонстрировал соответствующие документы и отметил, что сцена предназначена именно для выступления депутатов.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, по свидетельствам очевидцев, час назад Н.КАТЕРИНЧУК попросил у милиции защиты, пожаловавшись на то, что Г.КЕРНЕС толкнул его. Милиционеры приняли решение взять под охрану народного депутата и окружили его.

В эти минуты на площади Свободы собралось около 200 человек.

Неофициально представители милиции утверждают, что в толпе находятся люди, которые действовали в Харькове 16 декабря во время митинга на улице Клочковской, когда произошло избиение людей.

Представители сторон ожидают решения Дзержинского райсуда Харькова, который сегодня рассматривает иск горисполкома с просьбой запретить митинг «Народной самообороны».