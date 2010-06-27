Канализация в Севастополе требует масштабной программы

Глава Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ заявляет, что канализование Севастопольского региона находится в совершено неудовлетворительном состоянии, в связи с чем городу необходима соответствующая программа.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал на заседании коллегии СГГА.

По словам В.САРАТОВА, рассматривая вопрос охраны и восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей, невозможно обойти проблему состояния очистных сооружений и канализования Севастополя.

«В Севастополе совершено в неудовлетворительном состоянии канализование региона, нам нужна программа канализования города, в которой, в том числе, были бы прописаны варианты решения этой проблемы в селах Байдарской долины, расположенных по берегам Чернореченского водохранилища. Нам надо проанализировать ситуацию по всему городу. Выделить первоочередные объекты, такие, как Южные и Балаклавские очистные сооружения, частный сектор города. Завершение канализования Севастополя должно стать главной целью программы», - сказал губернатор.

Вместе с тем, по мнению В.САРАТОВА, первые шаги в решении данной проблемы уже сделаны. «В этом году мы впервые за долгое время выделили средства на канализование Северной стороны», - отметил он.

В.САРАТОВ уверен, что реализация столь масштабного проекта по канализованию севастопольского региона получит не только поддержку депутатского корпуса города, но и Кабинета министров Украины. Поэтому, как сказал он, «нам надо готовить корректировку Программы устойчивого социально-экономического, экологического, культурного развития Севастополя до 2015 года, утвержденной правительством, с акцентом на экологические проблемы». Программа была утверждена в конце июля 2006 года.