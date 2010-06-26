Тимошенко: налог на депозиты недопустим

Юлия Тимошенко считает недопустимым введение налога на депозиты физических лиц, как это предлагается действующей властью проектом Налогового кодекса.

"Если только в этом Налоговом кодексе последний налог введут на граждан, это те депозиты, которые они держат в банках еще обложат налогами, то тогда вообще нужно всей стране, как говорят предприниматели, ехать подальше, потому что последнее, что есть в стране - это возможность людей свои копейки внести на сберегательные книжки, в банки и получить хоть какие-то проценты", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Интер".

По ее мнению, действующая власть с введением дополнительных налогов на доходы физических лиц пытается переложить налоговую нагрузку на рядовых граждан. "Главная суть сегодняшней власти – перенести с плеч крупных корпораций на плечи, по сути дела, малого и среднего бизнеса и граждан Украины. Сегодня в Налоговом кодексе только крупные корпорации получают свободные зоны от налогов и полные преференции власти", - цитирует Тимошенко ее официальный сайт.

Как известно, в правительственном проекте Налогового кодекса предусматривается введение с 2013 года налога на депозит. Правительство Николая Азарова предложило установить ставку такого налога на уровне 5% базы на налогообложение дохода, начисленного налоговым агентом как процент на текущий или депозитный банковский счет.