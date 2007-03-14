У Минобороны специфичные претензии к добыче черноморской нефти

Правительство отложило подписание Соглашения о разделе продукции (СРП) Прикерченского нефтегазоносного участка с компанией Vanco ввиду претензий Минобороны Украины к предложенной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Лондоне.

«Оказалось, что Минобороны имеет претензии к этим территориям. Оно обнаружило там минные поля времен Второй мировой войны», - сказал министр.

При этом он не уточнил когда будет решен этот вопрос.

Справка УНИАН. В апреле 2006 года был проведен конкурс-тендер на разработку нефтегазоносного шельфа Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря. Победителем конкурса была признана компания Vanco International Ltd., в июле 2006 года представившая на утверждение свой проект УРП.

Однако 18 октября 2006 года правительством было принято решение о необходимости разработки новой редакции проекта соглашения с компанией Vanco из-за того, что в проекте соглашения компании не были учтены в полном объеме особенности украинского законодательства и не обеспечены равные условия для сотрудничества. Новый проект соглашения должен был быть подготовленный в трехмесячный срок.

В своем проекте УРП компания Vanco предлагала, что на этапе разработки месторождения она будет иметь 80% продукции, а Украина 20%, а на этапе добычи продукции - Vanco будет иметь 60%, а Украина - 40%. Раньше на переговорах речь шла о том, что на этапе разработки месторождения инвестор будет иметь от 70% до 80% продукции, а Украина - 30-20%; на этапе добычи продукта - Украина будет иметь минимум 50%.