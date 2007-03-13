В Севастополе не стали обсуждать заслуги Лужкова и ”необандеровскую оккупацию”

Депутаты Севастопольского городского совета не поддержали идею депутата из фракции „Русский блок” создать в городе „музей необандеровской оккупации” и присвоить мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ звание почетного гражданина Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, городской совет отклонил предложение „с места” депутата Андрея МЕРКУЛОВА вынести эти вопросы на обсуждение сессии (внести в повестку дня - УНИАН), а также дать протокольное поручение подготовить проект „о создании в городе Севастополе музея необандеровской оккупации”. Аргументируя свои предложения, А.МЕРКУЛОВ заявил, что „Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже собирается создавать в Киеве музей оккупации Украины Советским Союзом”. Это, по его словам, „оскорбление памяти наших предков, которые жили и воевали на этой земле”. Как сказал депутат, „от нас многого не требуется: всего-навсего небольшое помещение”. При этом депутат заверил коллег, что „севастопольцы очень горячо поддержат эту идею, и примут активнейшее участие в создании этого музея”. „Более того, сообщу вам, что такой виртуальный музей уже создан”, - сказал А.МЕРКУЛОВ.

Аргументируя предложение о присвоении мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ звания почетного гражданина города Севастополя, А.МЕРКУЛОВ заявил, что „за последние полтора десятка лет ни один коммерсант или политик не сделал для города столько, сколько Юрий ЛУЖКОВ”.

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, говоря о предложении депутата А.МЕРКУЛОВА, отметил, что „каждый депутат и гражданин имеет право на позицию”, но сам он „как севастополец категорически не согласен, что нас кто-то сегодня оккупировал”. Председатель горсовета также призвал коллег во время выступлений на телевидении „взвешенно говорить, потому что мы собой должны олицетворять пример соблюдения Конституции Украины и законодательства”.