В США мать раскормила 7-летнюю дочь до 222 килограммов (фото)

Американский телеканал ABC6 опубликовал шокирующее видео девочки из Чикаго, которая в свои 7 лет весит более 200 кг.

На кадрах, которые впервые были показаны в феврале, глазам зрителей предстает пугающее зрелище. 7-летняя Джессика, которая из-за своего огромного веса уже не может ходить и даже стоять на ногах, передвигается по дому лишь ползком или в сидячем положении. Девочка с трудом говорит, у нее постоянная одышка. Но при этом она не переставая просит есть, сообщает ФактNews.

Ежедневно мать килограммами скармливает Джессике пищу из фастфуда и дает пять литров газировки. Таким образом девочка получает в день 10 тыс. килокалорий, в то время как суточная потребность ребенка такого возрасте составляет 1800 ккал.

О какой-либо диете речи не идет, ведь состояние Джессики только ухудшается. Известно, что уже в четырехлетнем возрасте девочка весила около 100 кг, а за последние три года набрала еще столько же. Сейчас весы показывают невероятные 222 кг.

Эта вопиющая ситуация всколыхнула общественное мнение. После показа репортажа в редакцию ABC6 пришли тысячи обращений от возмущенных родителей с требованием привлечь к ответственности мать Джессики, которая довела ребенка до такого состояния, а также от детей, которые оказались неравнодушны к судьбе своей сверстницы. Местные власти обещали начать расследование.

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