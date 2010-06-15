Депутаты из еврорегиона "Ярославна" обратились к Януковичу и Медведеву

Депутаты Сумского областного совета и Курской областной думы направили совместное обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, а также губернатору Курской области РФ Александру МИХАЙЛОВУ и главе Сумской облгосадминистрации Юрию ЧМИРЮ с просьбой рассмотреть вопрос об упрощении порядка перемещения товаров и пересечения российско-украинской границы жителями приграничных территорий России и Украины, урегулировать эту процедуру на законодательном уровне.

Соответствующее обращение было подписано в городе Курск Российской Федерации, где в рамках еврорегиона «Ярославна» прошло заседание совместной рабочей группы в составе депутатов Сумского областного совета и Курской областной думы.

«Принятие такого решения в перспективе обеспечит переход к новым экономическим, социальным, культурным отношениям между нашими государствами и позволит повысить уровень благосостояния наших народов», – говорится в тексте обращение.

По поручению совместной депутатской рабочей группы обращения подписали председатель Курской областной Думы Александр КИЧИГИН и председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с развитием приграничного сотрудничества двух соседних областей, с состоянием сельскохозяйственного производства, строительно-дорожного комплекса, реализацией социальной и молодежной политики.

Сумские депутаты ознакомились также с опытом курских коллег по налаживанию тесного сотрудничества представительской и исполнительной ветвей власти, повышению роли органов местного самоуправления в решении проблем развития территорий, по эффективному наполнению бюджетов, применению передовых технологий во время строительства дорог и др.

«В таком широком формате наше заседание проходит впервые. Убежден, что эта встреча закладывает крепкий фундамент для плодотворной будущей работы на благо наших территорий. У вас есть неплохой опыт решения проблем территориальных общин. Он нас интересует, надеемся ознакомиться с ним поближе. Такой опыт работы должен идти лишь на пользу, ведь нас объединяет много общего – история, территория, культура, традиции и вера», – отметил на заседании В.ТОКАРЬ.