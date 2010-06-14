Нацбанк назвал рамки, в которых будет держать гривню

В ближайшие месяцы курс гривни будет в рамках 7,8-7,9 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля Анатолий БАЛЮК в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.

При этом он отметил, что если бы Национальный банк не выходил на валютный межбанковский рынок, то курс национальной валюты был бы на «несколько гривень выше». Кроме того, А.БАЛЮК высказал надежду на то, что НБУ в будущем не будет активно задействован в процессах, которые связаны с финансированием дефицита Государственного бюджета.

Справка УНИАН. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к доллару США: 100 USD США – 791,5800.