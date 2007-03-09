Шевченковские дни в областях Украины (обзор)

В Ивано-Франковской области Шевченковские дни будут продолжаться две недели

Об этом сообщил УНИАН начальник управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман БРАТКОВСКИЙ. По его словам, Шевченковские дни начались сегодня оперой Николая Аркаса «Катерина» в постановке Ивано-Франковского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. Также он сообщил, что с 12 по 20 марта оперу смогут посмотреть все школьники Прикарпатья. По его мнению, молодежи нужно прививать любовь к произведениям Шевченко. «Творческое наследие Кобзаря неисчерпаемо. Да и о нем есть столько драматургического материала, что с репертуаром проблем не будет», - сказал он.

«Проблемы могут возникнуть со школьниками, - считает Р.БРАТКОВСКИЙ, - ведь многие из в театр дороги не знают, или приходят сюда лишь на шоу-программы».

Во время Шевченковских дней в театре будут выступать писатели, будут петь мужские хоровые капеллы «Сурма» и «Галичина», будут проводиться выставки и конкурсы рисунков, а победителей будут награждать театральными абонентами до конца сезона.

Шеченковские чтения пройдут также в школах и библиотеках всех районов и городов Прикарпатья.

Луценко возложил цветы к памятнику Шевченко во Львове

Сегодня во Львове находится лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу по прибытии во Львов Ю.ЛУЦЕНКО по случаю 193-й годовщины со дня рождения Кобзаря возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко и направился во львовский Дом ученых, где проходит его встреча с представителями интеллигенции Львовской области.

В рамках презентации проекта “Народной самообороны” во Львовской области в 17.00 на центральной площади Львова начнется вече “Народной самообороны”, на котором выступит Ю.ЛУЦЕНКО.

Раиса Богатырёва подарила донецким школам "Кобзарь"

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко подарила пятьдесят одной школе Донецка книги Т.Шевченко «Кобзарь».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЁВУ.

Принимая подарок, директор донецкой гимназии №72, преподавательница украинского языка Надежда ГРОМАК отметила, что «духовное наследие Великого Кобзаря станет настольной книгой для донецких юных искателей украинской славы и их родителей, многие из которых бережно хранят старые украинские вышивки».

«Мы, все украинцы, должны объединиться вокруг нашего общего духовного и исторического наследия. И не забывать слова сподвижника украинской идеи, который, отстаивал ее от надругательства не только чужестранцами, но и своими псевдопатриотами и часто писал на прекрасном русском языке, говоря: «чужого навчайтеся, та своего не цурайтеся», - отметила она.

Около 300 черниговчан приняли участие в возложении цветов

Около 300 черниговчан приняли участие в возложении цветов к памятнику Т.Шевченко на Валу.

Как передает корреспондент УНИАН, почтить память Кобзаря собрались главным образом представители местных организаций БЮТ, «Нашей Украины», СПУ, КПУ и общественных организаций - Украинского студенческого союза, Молодежного национального конгресса, общества «Просвита».

Как утверждают организаторы торжеств, «слова Тараса сегодня, как и всегда остаются актуальными».

«Можно любить Украину на словах, на теплой печи, на кожном диванчике, но немногие несут ее в сердце», - считают представители патриотических сил и убеждены, что почтение памяти Великого Кобзаря способствует утверждению национальной идеи в украинском обществе.

Также сегодня в Чернигове в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ состоится концерт камерного хора имени Дмитрия Бортнянского, посвященный годовщине со дня рождения Т.Шевченко, а в областном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Шевченко

В Луганске вспоминали участников акции “Украина без Кучмы”

Сегодня в Луганске возле памятника Тарасу Шевченко около 50 представителей политических партий и общественных организаций отметили день рождения Кобзаря возложением цветов и провели короткий митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, в резолюции митинга его участники напоминают, что 9 марта 2000 года в Киеве пролилась первая кровь мирных демонстрантов во время акции «Украина без Кучмы». В 2004 году в Луганске именно возле памятника Т.Шевченко пролилась первая кровь помаранчевой революции. По мнению участников митинга, эта кровь была пролита не зря и цели были достигнуты и была завоеванапобеда.

Однако, отметили участники митинга, «сегодня старая власть возвращается. Во всех сферах социально-политической жизни происходит полная реставрация старого кучмовского режима. Сегодняшние представители власти не просто врут и воруют, они торгуют законами и должностями, они покупают суды, они издеваются над народом, когда, нагло обещая «улучшение жизни уже сегодня», в несколько раз повышают тарифы, поднимают налоги, замораживают зарплаты и пенсии…».

В резолюции участники митинга заявили о том, что хотят правды и справедливости, хотят достойной жизни для каждого украинца и призвали всех неравнодушных граждан присоединяться к «Народной самообороне».

Утром к памятнику Т.Шевченко представители областной и городской власти возложили цветы.

В Житомире планируют изменить формат празднования

В Житомире по случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялся праздничный митинг с участием руководителей городской и областной власти, лидеров политический партий области, общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, цветы к памятнику Тарасу Шевченко возложили заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Игорь ОРЛОВ, председатель облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ, секретарь Житомирского городского совета Анатолий КАЛЕНСКИЙ, лидеры городских и областных организаций НСНУ, СПУ, Народной партии, ПППУ, ВО "Батькивщина" и "Просвиты". В целом в митинге приняли участие около 200 человек.

Об историческом значении для Украинского государства фигуры Т.Шевченко напомнил участникам митинга председатель областной организации "Просвиты" Святослав ВАСИЛЬЧУК. Он также пригласил к микрофону для выступления всех желающих.

Во время пресс-конференции после митинга председатель Житомирского облсовета И.СИНЯВСКАЯ отметила актуальность произведений Шевченко для современников, она также сообщила, что в будущем областная и городская власти планируют немного изменить формат празднования дня рождения Великого Кобзаря.

"Сейчас еще рановато говорить об окончательном сценарии такого празднования, однако я лично считаю неуместным присутствие на таких мероприятиях военных, которые проходят маршем перед памятником Тарасу - это, по моему мнению, напоминает нам о печальных страницах биографии великого украинского поэта. Однако формат свободного микрофона мы обязательно оставим в будущем, поскольку он позволяет высказаться каждому", - сказала И.СИНЯВСКАЯ.

В Луцке пройдет литературно-художественный вечер

По случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в академическом музыкально-драматическом театре состоится литературно-художественный вечер.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах принимают участие представители органов власти, трудовых коллективов, общественных объединений, организаций политических партий и общественность.

Кроме того, в Колодяжненском литературно-мемориальном музее пройдет тематический вечер «Гомоніла твоя кобза».

В центре Луцка состоялась акция «Помним своих героев». На Театральной площади города, держа «Кобзари» в руках и став в круг, 10 молодых людей по очереди декламировали строки из произведения Т.Шевченко «И мертвым, и живым, и нерожденным...». Еще одна группа молодых людей распространяла акционные открытки, которые вмещали информацию о славном писателе и «Заповите» Т.Шевченко. Участники акции, таким образом, поставили цель популяризировать произведения славного писателя среди молодежи.

Также, в рамках шевченковских дней, на завтра, 10 марта, запланирован ряд мероприятий по случаю дня памяти Т.Шевченко. В частности, в полдень состоится общественное шествие от Свято-Троицкого кафедрального собора до памятника Т.Шевченко. После этого - панихида с участием духовенства Свято-Троицкого кафедрального собора возле памятника Великому Кобзарю и возложение цветов к его памятнику.

В Севастополе состоялся праздничный митинг

Торжественное возложение цветов к подножию открытого в 2004 году памятника Тарасу Шевченко и митинг на площади возле монумента состоялись сегодня в Севастополе по случаю 193-й годовщины со дня его рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, в возложении цветов и митинге приняли участие первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, заместитель председателя Севастопольского городского совета Петр КУДРЯШОВ, командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, праправнучка Великого Кобзаря по сестре Екатерине жительница Севастополя Тамара КРАСИЦКАЯ, группа офицеров украинского флота и Черноморского флота Российской Федерации, руководители всех районных в городе Севастополе государственных администраций, местные отделения политических партий Украине и общественные организации, а также духовой оркестр и подразделение почетного караула ВМС Украины.

В.КАЗАРИН в своем выступлении отметил, что „мы отмечаем этот день как день рождения великого творца, имя которого знает любой человек, понимающий, что такое язык и культура”. По мнению первого вице-мэра, „это день, объединяющий всех славян, людей, которые понимают, что земля Украины когда-то подарила всему восточному славянству православие, азбуку всем славянам, день, когда все понимающие люди знают: родился гений, которому было дано выразить настроения и думы этого великого народа”.

Председатель Севастопольского общества „Просвита” имени Т.Г.Шевченко Владимир ПРОЦЕНКО в своем выступлении сообщил, что в 12-м городском конкурсе чтецов-исполнителей произведений Т.Г.Шевченко приняли участие ученики около 40 школ города, а также 15 местных юных поэтов.

193-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря были посвящены также традиционный детский конкурс „Мальовнича Україна”, книжная выставка в Художественном музее „Думи мої, думи”, торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам Гагаринского района города и другие мероприятия.

В Сумах открыли магазин украинской книги

Магазин украинской книги «Кобзар» торжественно открыт сегодня по инициативе Сумской областной организации Национального союза писателей Украины и издательства «Корпункт» в центре города Сумы. Открытие магазина было приурочено 193-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, знаменательно это событие еще и тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил 2007 год Годом украинской книги в нашем государстве, а сумской «Кобзар» стал едва ли не первым таким магазином, открытым в Украине с начала года.

Начинание поддержали в облгосадминистрации и горисполкоме. Поэтому на открытии книжного магазина было немало должностных лиц и депутатов разного уровня. Со стены магазина их «приветствовал» портрет Т.Шевченко, увенчанный вышитым украинским рушником. На полках магазина-светлицы есть только те книги, которые вышли в печати в издательствах Украины. Он имеет отделы художественной, исторической, научной, краеведческой, детской, букинистической литературы. Посетителям предоставляется возможность приобрести и периодические издания: газеты, журналы, заказать запись на диски книг авторов, видеосъемку презентаций авторских творческих вечеров, встреч с писателями.

В перспективе, как сообщила УНИАН директора заведения Раиса ВОРОНЕНКО, магазин-светлица будет организовывать встречи читателей с авторами, чьи книги будут реализовываться в «Кобзаре», художественно-литературные выставки, молодежные творческие диспуты. Здесь будет оборудована фотостенд-газета о памятных встречах в книжном салоне.

«К участию в проекте «Украинскому народу - книга Украины» «Кобзар» приглашает как сумское издательство и издательские организации, так и издательства из других регионов нашего государства», - сказала Р.ВОРОНЕНКО.

Ющенко про национальную идею, сильную Украину, интеллект и амбициозную молодежь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что настоящая сильная и уверенная Украина встанет тогда, когда ее народ объединит единая национальная идея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своей речи на торжественном собрании по случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

“Следуя истине Шевченко, я глубоко верю, что настоящая сильная и уверенная Украина встанет тогда, когда ее народ объединит единая национальная идея”. – отметил Глава государства.

По его словам, в этом вопросе не может быть двойных толкований. “Национальная идея – это украинская европейская Украина, это единый государственный язык, это становление поместной церкви, это свобода для каждого гражданина, уважение его прав, взглядов и выбора, это европейский выбор, возвращающий Украину в её естественное цивилизационное пространство”, - отметил В.ЮЩЕНКО

Для достижения этой цели Президент призвал все ответственные национальные и демократические силы к постоянному и действенному объединению.

В.ЮЩЕНКО отметил, что “как дыхание свежего воздуха стране нужны обновленная политическая элита, прагматические, патриотически настроенные политики с современным мышлением и свежими идеями. “Я последовательно буду действовать для того, чтобы круг таких политиков в Украине рос и становился крепче”, - заверил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что через несколько месяцев начнется Всеукраинская программа “Интеллект нации”, которая “сплотит лучшие интеллектуальные силы страны вокруг главных задач развития государства”. Президент пригласил к участию в этой программе всех небезразличных профессионалов, в первую очередь, амбициозную, талантливую молодежь.

“Ваше мышление и позиция – это двигатель Украины. Наша сплоченность и единство должны начинаться с чувства внутреннего национального самоуважения”, - сказал Глава государства.