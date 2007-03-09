Ющенко: национальная идея - это европейское государство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал все политические силы к объединению вокруг национальных приоритетов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая выступая у памятника Тарасу Шевченко.

Он подчеркнул, что в Украине нет места украинофобии, нет места для тех, кто пытается разделить страну.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что национальная идея является видением национального выбора государства: это единый государственный язык; недопущение двойных стандартов в политике, истории, культуре, языке.

Также, по его словам, национальная идея - это европейское государство.

Он подчеркнул, что Украина «рано или поздно интегрируется в евроатлантические структуры». «Это произойдет при нас, или при других поколениях политиков… Мне бы очень хотелось, чтобы это сделало наше поколение политиков», - подчеркнул он.

Президент призвал все политические силы понять ключевую истину: «Единство, понимание возможны лишь на базе национальных приоритетов, это то, что может объединить разные политические цвета».

Глава государства высокую роль отвел творчеству и поэтической позиции Кобзаря. Он оценил его огромный поэтический и художественный дар, а также чрезвычайную ценность его персональной позиции относительно соборности и единства Украины.

В церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко также приняли участие лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, и.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ, другие высокие должностные лица.

На церемонии также присутствовали народные депутаты от БЮТ и «Нашей Украины», а также представители непарламентских партий национал-демократического направления.

Кроме того, на церемонию возложения пришли около 1 тыс. сторонников БЮТ и «Нашей Украины», которые стояли с флагами возле памятника.

В то же время, представителей КПУ, СПУ, ПСПУ не пустили на территорию парка, где проходила церемония.

Не смогли попасть в парк и представители Украинской республиканской партии, которые во время выступления В.ЮЩЕНКО при помощи мегафона призывали правоохранительные органы пропустить их на праздник и скандировали: «Ганьба!».