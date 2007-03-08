Украине предлагают усилить наказание за насилие над женщинами в семье

Украинская ассоциация Международной амнистии предлагает законодательно усилить ответственность мужчин за насилие над женщинами в семье.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Украинской ассоциации Международной амнистии Наталия ДУЛЬНЕВА.

По ее словам, сейчас специалистами ассоциации разработан законопроект, который, среди прочего, предусматривает усиление ответственности мужчин за совершение насилия над женщинами в семье. В частности, в документе предлагается на трое суток, а не на три часа (как предусмотрено действующим законодательством) задерживать мужчину за совершение им первого акта насилия против женщины.

Кроме того, Украинская ассоциация Международной амнистии считает, что в Украине необходимо за государственные средства создать приюты для женщин, которые пострадали от насилия в семье. По словам Н.ДУЛЬНЕВОЙ, на сегодня в Украине существуют лишь психологически-реабилитационные центры для женщин, которые пострадали от насилия, но нет приютов. В контексте указанного Н.ДУЛЬНЕВА выразила обеспокоенность, что украинское правительство фактически полностью пренебрегает рекомендациями Совета Европы создать приюты и назначить координатора выполнения требований Совета Европы по защите прав женщин. По данным Н.ДУЛЬНЕВОЙ, в украинском правительстве считают нецелесообразным создание такой должности. «В случае, если это будет продолжаться и дальше, мы будем поднимать вопрос о невыполнении правительством требований Совета Европы», - сказала Н.ДУЛЬНЕВА.

Продолжая тему насилия над женщинами в семье, она отметила, что точной статистической информации в Украине по этому вопросу нет. Однако, по словам Н.ДУЛЬНЕВОЙ, в России такая статистика официально ведется, и по ее данным, в Российской Федерации ежегодно от насилия в семье погибает 46 тыс. женщин.

В то же время, по имеющимся статистическим данным Министерства внутренних дел Украины, лишь в первом полугодии прошлого года в органах внутренних дел было зарегистрировано более 83 тыс. заявлений о совершении противоправных действий членами семьи. 90% этих заявлений поступали от женщин.