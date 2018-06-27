Александр Пасхавер: «Реставрационные мотивы власти стали яснее»

Один известный экономист праволиберального толка частенько повторял такую фразу: необходимо монетизировать льготы, поднять тарифы, чтобы найти деньги на жилищно-комунальную реформу, и тогда мы дружно отправимся в экономическое процветание. Все профессионально честные политики все эти годы признавали, что тарифы поднимать надо. Где была допущена ошибка, результатом которой стал тарифный кризис?

Есть две составляющие проблемы. Тарифы были подняты сразу и резко. Если вы помните, правительство Юрия Еханурова тоже намеревалось поднимать тарифы, но плавно. Нужно себе представлять, какой будет реакция общества на это, и все-таки учитывать ее. Мы имеем дело с живыми людьми. И экономическая целесообразность должна каким-то образом корреспондироваться с приемлемостью для общества некоторых абсолютно необходимых вещей. Форма должна быть приемлемой. И вторая ошибка в том, что тарифы поднимаются опять-таки без какой-либо реформы ЖКХ. Потому, что если у вас нет реформы, то ЖКХ это яма, куда летят деньги. Поднятие тарифов и реформа обязательно должны идти параллельно. Люди должны понимать, что тарифы поднимаются не для того, чтобы потом поднять их еще больше или чтобы оно при этом все также неэффективно работало. Кстати, в прошлом созыве в профильном комитете был разработан очень неплохой проект по реформированию ЖКХ.

В структуре кабмина создано новое министерство, которое называется министерство ЖКХ и регионального развития. Верите ли вы, что создание этой структуры способно преодолеть кризис тарифов? Когда вы начинаете переформатировать государственную машину, в том числе создавать новое министерство, это сигнал того, что пришли люди, которые видят решение всех проблем в административном воздействии. Совершенно непринципиально, каким образом будет переформатирована эта машина. Но если вы создаете отдельное министерство, вы не приближаете решение проблемы. Это ведь чисто советский принцип, чтобы решить проблему, необходимо создать еще одно министерство. И в советское время было бесконечное количество министерств. Уже давно, при всех правительствах, эти планы ходили по кабмину. Приходит правительство, которое любит административные методы, оно начинает создавать новое министерство, приходит правительство либеральное, оно начинает укрупнять министерство. Надо заниматься не этим, а спокойно вводить новые новые правила.

Институт стратегических оценок - структурное подразделение фонда Леонида Кучмы - дал такую интересную оценку. Госкомстат заявил, что реально заработные платы снизились в январе на 12,6 процентов. Власти объясняют это снижение традиционным январским падением. Поскольку в декабре на конец года приходятся разные надбавки, премиальные, то обычно зарплата в конце года выше январской. Но эксперты института, ссылаясь на январский рост ВВП и низкий уровень инфляции, говорят, что падение зарплаты может быть вызвано углублением тенизации экономики. А раньше всего тенизация отражается на механизмах оплаты труда. Вы согласны с такой оценкой?

Это – только гипотеза. Можно предположить, что если при росте ВВП падает зарплата (а у нас ведь нет целенаправленной политики на снижение зарплат), то ее часть ушла в тень. Но это – гипотеза. И ее нужно доказать. Но как гипотеза она вполне применима. Все-таки январская зарплата – это маловато для глубинных обобщений. Надо подождать январь, подождать февраль, март, увидеть динамику.

Правительство в феврале задекларировало рост ВВП 9,0%, промышленного производства – 15,8. Вы верите в достоверность статистики?

Официальная статистика это машина. Она не врет. Официальная статистика может врать, только, если врут те, кто подавал эти цифры, или же их исказили на самом верху. Сегодня я в такие вещи не верю. Когда-то такие вещи делались в сталинском политбюро, но думаю, что уже в брежневском политбюро статистику не искажали. Но тогда было сильное давление на субъектов хозяйствования, и они врали. Сейчас я думаю, что есть какой-то процент вранья, но оно не внезапно изменилось в январе месяце, поэтому цифры мне представляются достаточно реальными. Экономическая сторона не изменилась резко, и если, есть вранье, то оно достаточно стабильно по месяцам.

Кабинет министров под давлением оппозиции с 1 марта поднял минимальную заработную плату. Отдельные эксперты говорят, что повышение «минималки» «ломает» систему оплаты, способствует оттоку квалифицированной рабочей силы и не подкреплен серьезными экономическими результатами.

Есть два соображения. Несомненно, зарплаты надо поднимать по мере роста соответствующих ресурсов, в меру роста производительности труда. Общий принцип – верен. Но верно и то, что за пятнадцать лет нашего существования доля зарплаты в ВВП резко упала, даже по сравнению с Советским Союзом. И она заметно ниже даже по сравнению с окружающими нас странами: по сравнению со Словакией, Чехией, Польшей и так далее. И вовсе не обязательно, что догма «рост производительности и потом рост зарплат» должна действовать в нашем случае жестко. Должны предприниматься и усилия по выравниванию доли зарплаты в ВВП. Я думаю, что следует закладывать плавное опережение роста зарплаты по сравнению с ростом ВВП, пока доля зарплаты в ВВП не выйдет на пристойный уровень, сопоставимый с уровнем окружающих стран.

Фонд Госимущества собирается выставить на фондовый рынок 5-процентый пакет акций компании «Укртелеком». Нужно ли продавать компанию, какой пакет для продажи оптимальный?

Выставить 5 процентов акций, это нормальное первое действие перед тем, как продать «Укртелеком». Но продавать 49 процентов, не одним пакетом, а врассыпную можно было, если бы у нас был народный капитализм. Если бы законы были настолько хороши, чтобы могли защитить миноритарных акционеров. Но таких законов нет, как нет отработанной судебной системы, даже по сравнению с Россией все хуже. Следовательно, этот путь неэффективный. Когда есть миноритарные акционеры, и они защищены, то они могут влиять на государственные предприятия. Но в нашей стране эти пути неверны, в нашей стране я бы «Укртелеком» продал одним большим пакетом. Это бы осуществило большие вложения. Если вы продадите врассыпную 49 процентов акций и отдадите их бюджету, то «Укртелеком» ничего не получит. Продавать врассыпную, это средство неадекватное ситуации. Это не обман, не воровство, но он неадекватно. Если бы это сделали в Великобритании или даже в Эстонии, то я бы сказал – правильно.

Две цели, которые можно достичь продавая россыпью 49 процентов акций, это обогатить слой мелких собственников и обеспечить контроль миноритарных акционеров над государственными менеджерами, достигнуты не будут. Зато сделаем мы это в ущерб возможным инвестициям крупных инвесторов.

Следующий вопрос о готовящейся приватизации предприятий Угольной отрасли. Кто может стать покупателем шахт? Согласны ли вы с концепцией профильного министра Сергея Тулуба: раздадим плохое шахтное оборудование просто так, в хорошие руки. А прибыльные шахты продаем на конкурсной основе.

Хорошая идея. Кто купит не знаю. Но продавать нужно компаниями, которые показали, что они заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать шахты.

Где-то полгода назад вы сказали замечательную фразу. Что успех бело-голубой власти будет зависеть от того, примет ли она ценности Оранжевой революции и от того, какой путь она изберет: реставрацию старых или эволюцию новых принятых ценностей? Вы говорили, что когда слушаете Януковича вам кажется, что она избрала эволюцию, а когда слушаете Азарова кажется, что реставрацию. Что изменилось за полгода? Когда я это говорил, то имел в виду, что Универсал, который подписал премьер-министр, это – соглашение, которым Виктор Федорович принимал ценности оранжевой революции и был готов работать, чтобы перевести завоевания в эволюционное движение. Сейчас накапливается все больше и больше информации, которая свидетельствует, что восстанавливаются старые схемы и коррупционная вертикаль власти. Реставрационные мотивы власти стали яснее.

Беседовала Лана Самохвалова