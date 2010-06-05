Симферополь празднует свое 226-летие

Праздничные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, в Симферополе по случаю 226-летия со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, в приветствии мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО говорится: «Мы встречаем этот праздник с радостью и гордостью за славное историческое прошлое Симферополя, с надеждой и уверенностью в его счастливом завтрашнем дне».

Официальной датой рождения Симферополя считается 1784 год, когда в феврале российская императрица Екатерина II подписала указ о создании Таврической области, а в июне появились первые строения возле крымскотатарского поселения Ак-Мечеть, хотя многие историки утверждают, что возраст города стоит отсчитывать со времени образования древнего городища Неаполя Скифского.

Сегодня в Симферополе откроются выставка цветов и центр скалолазания, пройдут спортивные соревнования, концерты, мотоциклетный парад. На вечер запланированы костюмированное шествие, гала-концерт и фейерверк.

Празднование продолжится в воскресенье концертами и спортивными конкурсами.