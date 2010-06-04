Днепропетровскую милицию обвиняют в выполнении заказа олигархов

Сегодня под зданием Министерства внутренних дел Украины состоялась акция протеста против незаконных действий сотрудников милиции в Днепропетровской области. Акция проходила по инициативе Общественного комитета национальной безопасности Украины (КНБУ).

Как отметил в интервью УНИАН председатель КНБУ Алексей ТОЛКАЧЕВ, основное требование участников акции протеста – справедливое расследование дела о похищении бывшего главного бухгалтера ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» Нины КОЗЛОВСКОЙ. «Мы хотим, чтобы Министерство внутренних дел усилило контроль за правомерностью действий своих сотрудников», - сказал глава КНБУ, напомнив, что 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

Участники акции протеста требовали от руководства МВД уволить начальника УМВД Днепропетровской области Виктора БАБЕНКО и начальника Криворожского городского отдела ГУ МВД Сергея ШМАТОВА.

По мнению А.ТОЛКАЧЕВА, руководство УМВД Днепропетровской области своими действиями дискредитирует правоохранительные органы. «Произвол сотрудников милиции - общеукраинская проблема, которая обострилась в последнее время. Но происходящее в Днепропетровской области является вопиющим фактом беззакония и нарушения прав человека», - убежден правозащитник.

По его словам, прокуратура Днепропетровской области уже отреагировала на обращение КНБУ по делу Н.КОЗЛОВСКОЙ. «На этой неделе облпрокуратура начала сбор пояснений от следователей, занимающихся этим делом. На следующей неделе прокуратурой будет принято решение относительно того, превышал ли кто-то из следователей свои служебные полномочия или нет», - добавил А.ТОЛКАЧЕВ.

В целом, по мнению А.ТОЛКАЧЕВА, действия милиции Днепропетровской области не могли происходить без санкции высшего руководства области. «Ни один начальник областного управления МВД, каким бы крутым он себя не считал, не пойдет на грубейшие нарушения законодательства без «зеленого сигнала» со стороны своих вышестоящих начальников. Поэтому, я думаю, что в данном случае милиция является инструментом каких-то олигархических разборок. Но нас беспокоит, что в этих разборках страдают рядовые украинские граждане. Охранники Н.КОЗЛОВСКОЙ всего лишь выполняли свою работу согласно договору, а их почему-то делают крайними и пытаются повесить на них уголовные дела», - сказал Н.ТОЛКАЧЕВ.

Как сообщил УНИАН глава правления Общественной организации Межрегиональное рабочее движение Юрий БЕРЕГОВОЙ, вчера, 3 июня, в Днепропетровске сотрудники областного УМВД в нарушение закона грубо препятствовали общественным организациям провести акцию протеста под зданием УМВД.

При этом, по его словам, на проведение пикета под зданием УВД Днепропетровской обл. было получено разрешение от городской администрации. «В то же время, суд запретил пикетировать здание УМВД одной из организаций, собиравшихся принять участие акции. Но этот запрет не распространялся на Межрегиональное рабочее движение и Общественный совет национальной безопасности, активисты которых пришли под стены УМВД области. Однако, сотрудники УМВД, вышедшие к протестующим, заявили, что у них есть решение суда, запрещающее проведение акции протеста. Сотрудник УМВД зачитал нам соответствующее постановление, что, в принципе, является нарушением закона, так как зачитывать решение суда может только судебный исполнитель», - сказал Ю.БЕРЕГОВОЙ. Он добавил: «Затем на место прибыли бойцы «Беркута», которые оцепили протестующих. Нам в ультимативной форме предложили покинуть территорию под зданием УМВД в течение 10 минут, в противном случае пообещав начать задержание и отправить всех протестующих в СИЗО».

После этого, по словам Ю.БЕРЕГОВОГО, активисты общественных организаций направились к прокуратуре Днепропетровской области с намерением подать жалобу на действия милиционеров. «По дороге нас сопровождали сотрудники МВД, которые постоянно обещали нас загрузить в автобусы и отвезти в СИЗО, и это несмотря на отсутствие запрета суда на проведение акции. Уже после того, как мы перешли в сквер напротив УМВД, к нам снова подошли сотрудники милиции и потребовали уйти. Когда один из координаторов акции – Александр ЩЕРБАНЬ - заявил милиционерам, что они не имеют права нам приказывать, он был задержан милицией», - сказал Ю.БЕРЕГОВОЙ.

По словам одного из участников акции протеста в Днепропетровске, милиционеры вышедшие к протестующим, вели себя вызывающе цинично. «Нам сказали – езжайте в Киев и там играйте в демократию, а у нас свои законы. Такие заявления свидетельствуют о том, что милиция Днепропетровской области чувствует свою полную безнаказанность и абсолютно не боится реакции со стороны Министерства внутренних дел», - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля во время силового захвата главный бухгалтер ЮГОКа Н.КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо, чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой. Однако 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе. После задержания Н.КОЗЛОВСКАЯ была доставлена в УВД г. Кривой Рог. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

12 мая, во время очных ставок, Н.КОЗЛОВСКАЯ отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.

1 июня Центрально-городской районный суд Кривого Рога не дал санкции на повторный арест четырех сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера ЮГОКа.

Таким образом, суд отверг безосновательные доводы следствия относительно необходимости содержания обвиняемых под стражей. «Центрально-городской районный суд Кривого Рога, как ранее и Апелляционный суд Днепропетровской области, принял решение освободить моих подзащитных под подписку о невыезде», - сказал адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

По его мнению, своим решением криворожский суд подтвердил незаконность повторного задержания его подзащитных.