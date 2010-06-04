Милиция охраняет от мародеров львовские села, что остались без света

Сотрудники милиции проводят усиленное патрулирование в населенных пунктах Львовской области, которые больше всего пострадали от стихии и остались без электроснабжения, чтобы не допустить случаев мародерства.

Об этом сообщил УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Михаил ЦЫМБАЛЮК.

Как сказал М.ЦЫМБАЛЮК, он лично выезжал в пострадавшие районы, чтобы оценить ситуацию на месте.

«В районах Львова и в населенных пунктах Пустомытовского района, где отсутствует электроснабжение, взяты под охрану магазины, почтовые отделения и другие важные объекты, а возле жилых домов патрулируют усиленные наряды милиции, в состав которых входят бойцы спецподразделения «Беркут» и работники ГАИ, чтобы не допустить мародерства», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

Он подчеркнул, что на данное время ни одного случая мародерства во Львове и в населенных пунктах области не зафиксировано.

«Правда, работниками ГАИ в пострадавших районах было задержано 25 нарушителей Правил дорожного движения, из которых шестеро водителей находились за рулем в нетрезвом состоянии», - сообщил М.ЦЫМБАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 3 июня по Львовской области пронесся ураган, в результате чего были обесточены три района Львова, более половины города осталось без воды, повалены деревья, сорваны крыши с домов, деревьями завалены дороги и автомобили. В Пустомытовском районе отключены от электроснабжения 56 населенных пунктов. В селе Сокольники возле Львова ветер сорвал около 30 крыш, разрушена газораспределительная станция.