У Азарова обещают снизить ставку НДС и налога на прибыль

Кабинет министров Украины в следующем году планирует отменить неэффективные налоги, создающие дополнительную административную нагрузку на плательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО во время рассмотрения вопроса о бюджетной политике правительства на 2011 год.

Кроме того, по словам министра, Кабмин намерен обеспечить постепенное снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Также планируется ввести эффективные методы администрирования налогов, в том числе электронной документации и создать упрощенную систему налогообложения в направлении обеспечения поддержки малого бизнеса. «Эти и ряд других мероприятий будет основой введения эффективного налогообложения для осуществления налоговой реформы», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.