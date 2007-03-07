Украина вошла в список стран, наиболее опасных для журналистов

Украина вошла в список 21 страны наиболее опасных для работы журналиста.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом свидетельствуют данные исследования, распространенные Международным институтом безопасности новостей (МИБН) в Лондоне.

Наиболее опасной страной для работы журналистов признан Ирак.

По данным этой организации, за последние 10 лет в Ираке погибли 138 работников СМИ.

На втором месте Россия, где погибли 88 журналистов. На третьем Колумбия - 72.

Постоянно рос ежегодный показатель гибели журналистов при исполнении и в период с 2000 по 2006 г. - со 147 жертв в 2000 году до 167 в прошлом году.

"Убийство стало одним из самых эффективных способов заставить замолчать журналиста, который в мирное время сталкивается с большими угрозами, чем в период войны", - заявил директор МИБН Ридни ПИНДЕР.

"Цифры указывают на то, что убийство журналиста практически лишено любого риска. Девять из десяти убийц за последние 10 лет не подверглись судебным преследованиям", - сообщил директор Всемирной службы британской телерадиокорпорации Би-Би-Си Ричард СЕМБРУК, который выступил как руководитель исследования.

В число опасных для работы журналистов стран также вошли Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Индия, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Украина, Шри-Ланка, Филиппины, а также бывшие югославские республики.