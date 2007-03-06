Черновецкий подготовил женщинам отдельные подарки
18:50, 06 марта 2007Общество
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Кому сердце...
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет подарить киевлянкам на 8 Марта свое сердце. Однако для своих близких женщин он подготовил “отдельные” подарки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня в интервью журналистам.
Городской председатель отметил, что очень много работал в женских коллективах, хорошо понимает женщин, и понимает “насколько это тонкие натуры, насколько они должны быть любимыми и в семье, и на работе”.
“Поэтому для каждой близкой мне женщины – моей внучки, моей дочери, моей жены - у меня для них будут отдельные подарки, а для всех других – только мое сердце, больше ничего”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
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