В выходные под Киевом будут праздновать День Ярила

5-6 июня в “Парке Киевская Русь” под Киевом состоится праздник народных традиций и обрядов День Ярила.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор проекта “Парк Киевская Русь”, президент благотворительной организации “Славянский фонд” Владимир ЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что ІІІ Международный фестиваль “Парк Киевская Русь” начался в конце апреля, а закончится в середине октября этого года. Таким образом, по словам В.ЯНЧЕНКО, “Парк Киевская Русь” претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный фестиваль.

Автор проекта отметил, что целью проведения фестиваля является популяризация давних народных традиций и обрядов, демонстрация разнообразия и богатства нашей культуры. В.ЯНЧЕНКО сказал, что одной из таких традиций является празднование Дня Ярила, который в славянской мифологии является богом Солнца и плодородия.

“Во время праздника мы погрузимся в старообрядные традиции наших предков, которые доныне живут в нас. Мы пытаемся отследить связь между поколениями, между прошлым и современным. Уже прошел фестиваль «Киевская Русь XIII века», впереди - фестивали «Былины древнего Киева» IX-XI веков, Битва XV века. Мы хотим продемонстрировать, насколько разнообразна и богата наша культура. Именно поэтому возникла идея воспроизвести давние народные обряды», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Также организаторы сообщили, что в программе праздника будут театрализованная постановка “Рождение Ярила”, прыжки через огонь, танец “Встреча Зимы с Весной”, выступления школы боевых искусств “Большая степь”, хороводы с гостями праздника.

В «Парке Киевская Русь» обещают, что праздник будет особенно насыщен танцами и пением. “Изюминкой” фестиваля станут выступления певицы Мечиславы ГОЙ. Она уверяет, что обладает даром живопение, который имеет целебные свойства и положительно влияет на тело и душу слушателей. Своим необычным вокалом певица будет сопровождать самые яркие обряды праздника.

Как сообщал УНИАН, «Парк Киевская Русь» является центром культуры и истории, который создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области. Главная цель - воссоздание в масштабе 1:1 Детинца Киева V-XIII ст. с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь парка - 50 гектаров. Территория Детинця - 10 гектаров.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9.00 в направлении «Парка Киевская Русь» курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка около «Фуршету»). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 60 грн., для пенсионеров, студентов и детей, - 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.