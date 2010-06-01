Украина инициирует создание причерноморской зерновой биржи

Украина инициирует создание биржи по торговли зерном для стран Причерноморского региона, и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе брифинга в Симферополе.

«На сегодняшний день есть определенные научные расчеты того, насколько эффективно или неэффективно (создание зернового пула – УНИАН)», - сказал министр.

Вместе с тем, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что «за пять лет, пока тормозили идеологию и идею создания пула, Казахстан «развернул свои зерновые потоки на Китай», а российские зерновые компании построили достаточно много элеваторов на Черном море, на своей территории. Правда, мелководье не дает возможности грузить там крупные судна».

«Есть определенные сложности, но мы планомерно идем к этой цели. Плюс ко всему мы выступили инициаторами создания причерноморской зерновой биржи», - сказал министр.

По его словам, создание такой биржи даст возможность «не заниматься хеджированием контрактов на чикагской бирже».

«Нас поддерживает Франция, нас поддерживает Германия и все причерноморские страны. Мы в этом направлении будем двигаться», - отметил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что три страны – Россия, Украина и Казахстан – производят 29% мирового объема зерна.