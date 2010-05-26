Новый собственник ММК им.Ильича обещает наращивать производство

Новый собственник ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» намерен наращивать объемы производства и не планирует сокращения штатов на предприятии. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной покупке 90% акций ММК им.Ильича, заявил представитель Ривейн Лтд. – одной из компаний, принявших участие в покупке акций меткомбината, Илья ГОРН.

По его слова, стратегия развития ММК им. Ильича новым собственником уже утверждена. «Она будет заключаться в наращивании объемов производства, увеличении заработной платы, которая составляет сегодня на комбинате менее половины заработной платы аналогичных предприятий в Украине. Кроме того, мы не допустим увольнений, которые анонсированы нынешним руководством ММК им.Ильича. Та интеграция, которую обеспечит новый собственник, не требует сокращения штатов предприятия», - отметил И.ГОРН.

В свою очередь, представитель кипрской компании «Формигос Холдинг ЛТД», так же принимавшей участие в покупке ММК им.Ильича, Борис ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что представляет интересы крупной российской финансово-промышленной корпорации, которая год назад совершила легитимную покупку 100% акций ЗАО «Ильич Сталь». «Как известно, этому ЗАО принадлежит 90% акций ММК им. Ильича. Покупка была осуществлена по очень значительной цене, выплата всей суммы уже произведена», - сказал он.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что «в течении года мы не анонсировали эту сделку по нескольким причинам и, в первую очередь, по просьбе самого Владимира Семеновича Бойко (Гнеральный директор ММК им. Ильича - УНИАН). Мы предполагаем, что такая просьба была связана с тем, что Владимиру Семеновичу необходимо было время для того чтобы решить ряд вопросов, связанных с корпоративными правами на предприятии. Речь идет об организации арендаторов ММК им. Ильича, в которой состоит многотысячный коллектив меткомбината, которому В.Бойко в течении многих лет обещал передать часть акций предприятия в счет их трудового участия», - добавил Б.ПОДОЛЬСКИЙ.

Говоря о причинах, по которым новые собственники ММК им.Ильича приняли решение обнапродовать информацию о покупке предприятия именно сегодня, Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил: «В последнее время появилась информация о планах руководства ММК им.Ильича провести сокращение трудового коллектива до 30 тыс. человек. По нашему мнению, поведение Владимира Семеновича, как продавца акций комбината, не корректно. Не в полном объеме выполнены процедуры, связанные с корпоративными правами, нам не была предоставлена возможность участвовать в управленческом процессе на предприятии. В этой связи, мы и приняли решение объявить себя, как покупателя, чтобы в дальнейшем совершить в правовм поле те действия, которые будут направлены на непосредственное руководство комбината».

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ подчеркнул, что обеспокоенность трудового коллектива меткомбината им. Ильича относительно будущего предприятия, совершенно безосноваетльны. «Во-первых, корпорация, которую мы представляем имеет значительные ресурсы для решения любых вопросов, во-вторых, она достаточно социально ориентирована и понимает, что все обязательства перед трудовым коллективом, вне зависимости от того кем они давались, должны быть выполнены.

Предварительно проанализировав ситуацию, связанную с выплатами, обещанными работникам комбината за акции в зависимости от трудового участия, мы можем говорить о том, что суммы этих выплат могли бы достигнуть 10 тыс. долл. на одного рабочего. Мы знаем, что на предприятии есть несколько десятков опытных менеджеров и надеемся сотрудничать с ними без всяких проблем», - сказал Б.ПОДОЛЬСКИЙ.