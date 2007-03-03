В Житомире прокуратура наехала на налоговую

Руководители Житомирской Государственной налоговой администрации незаконно получили квартиры. Такие факты обнародовала Житомирская областная прокуратура.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, «по фактам злоупотребления служебными лицами Государственной налоговой администрации в Житомирской области и подделки документов во время незаконного выделения и получения квартир прокуратурой возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст 191, ч.2 ст.364 и ч.1 ст 366 Криминального кодекса Украины.

По словам первого заместителя прокурора области Анатолия ЧУМАЧЕНКО, такие факты были установлены во время проверки, которую прокуратура проводила совместно с СБУ в Житомирской области на предмет соблюдения законности при получении служебного жилья руководством ГНА в области.

Конкретные фамилии руководителей А.ЧУМАЧЕНКО не назвал, однако сообщил подробности этой сделки: «Чтобы получить большую жилую площадь и впоследствии приватизировать жилье, руководство налоговых органов области совершило ряд нарушений действующего законодательства, в том числе приписав своих близких и дальних родственников, которые на время получения ордеров имели собственные частные дома в других населенных пунктах, где постоянно проживали».

Заместитель прокурора также сообщил, что на основании установленных фактов прокуратурой области поданы иски в Богунский районный суд Житомира о признании недействительными выданных ордеров на жилые помещения и отмены свидетельств о праве собственности на жилье.