В Украине в ближайшие дни будут идти дожди

На территории Украины 3 марта дожди. Ночью в большинстве центральных и южных областей, днем на Левобережье и в Крыму местами сильные дожди. В западной части небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с, в южных, восточных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Ночью в южных и восточных областях кое-где туман. Температура ночью 0-5° тепла, на западе местами до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 6-11° тепла. В Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла; в горах на протяжении суток 0-3° мороза.

4 марта Укргидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями. Ночью на Прикарпатье ожидаются сильные, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные осадки, днем в южных областях сильный дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы до 20-25 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге и юго-востоке до 6° тепла, днем 1-6° тепла, в южной части 4-9° тепла. В Закарпатье ночью очень сильные осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла (в горах ночью 2-7° мороза, днем около 0°).

5 марта сохранится облачная с прояснениями погода. В восточной половине страны дождь и мокрый снег, на остальной территории прекращение осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части и в западных областях 4-9° тепла. В Закарпатье температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 4-9° тепла.

6 марта в восточной половине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла (в западной половине 0-5° мороза); днем 1-7° тепла. В Закарпатье без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в горах около 0°.

7 марта осадков не ожидается, только в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-7° тепла, в южной и западной части до 10° тепла. В Закарпатье ожидается дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла.

В Киеве и области 3 марта облачно. Ночью и утром дождь с прекращением днем. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла; по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

4 марта облачная погода с прояснениями. Утром небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

5 марта ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

6 марта осадков не ожидается. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-7° тепла.

7 марта в Киеве и области преимущественно без осадков, только днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-7° тепла.