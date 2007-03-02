Три иностранных судна-браконьеры выдворили за пределы Украины

Три иностранных судна-браконьеры выдворили за пределы экономзоны Украины корабли морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники не применяли против браконьеров оружие на поражение, как это предусмотрено украинским законодательством, ввиду просьбы представителей посольства Турции в Украине. Турецкая амбасада заверила, что браконьеры будут сразу же задержаны в любом из портов их страны и привлечены к ответственности.

По сообщению пограничников, вчера патрульный самолет Государственной пограничной службы Украины обнаружил за 53 мили к юго-востоку от острова Змеиный два иностранных рыбопромышленных судна, одно из которых шло под флагом Турции. За две мили от этого места авиаразведка обнаружила еще одно рыболовецкое судно без опознавательных знаков, по конструктивным особенностям похоже на румынское.

По линии международного приграничного сотрудничества были срочно проинформированы дипломатические представительства и пограничники Румынии и Турции. По информации морской охраны, помощник турецкого военного атташе идентифицировал одно из судов-нарушителей как турецкую шхуну „Назим Рейс – 1” (порт приписки Стамбул).

Для преследования нарушителей в море вышли два корабля морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Пограничные корабли догнали нарушителей, но из-за сложных погодных условий не имели возможности пришвартоваться к ним. На международные сигналы об остановке и предупредительную стрельбу рыболовецкие суда не реагировали и продолжали убегать.

Как отмечает Госпогранслужба, учтя просьбу турецких дипломатов, корабли морской охраны стрельбу на поражение из корабельного оружия по рыболовецким шхунам не вели, а только выдворили рыбаков за пределы украинской экономзоны в нейтральные воды.

Госпогранслужба напоминает, что 11 февраля в экономзоне Украины корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины „Григорій Гнатенко” задержал турецкую рыболовецкую шхуну „E.Ogullari”. ЕЕ капитан вынужден был компенсировать почти 85,5 тысяч гривен расходов пограничников, связанных с задержанием и конвоированием плавсредства, а также оплатить почти 24 тысячи гривен штрафа за нанесенный ущерб морским ресурсам.