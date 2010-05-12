Теперь судебную повестку можно получить прямо в суде
07:05, 12 мая 2010Общество
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Парламент внес изменения в ГПК
Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в статьи 74 и 191 Гражданского процессуального кодекса Украины относительно вручения судебной повестки”.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 289 из 384 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины. Изменениями предусматривается, что в случае переноса рассмотрения дела или объявления перерыва в его рассмотрении, суд, по просьбе лица, которое является участником гражданского процесса, вручает ему судебную повестку непосредственно в суде.
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