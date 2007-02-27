Табачник, Яценюк и Мартынюк праздновали 75-летие Одесской области

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что коалиционное правительство “пришло всерьез и надолго, минимум до марта 2011 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня в Одессе в ходе торжественного собрания по случаю празднования 75-й годовщины со дня основания области.

В частности, анализируя текущую политическую ситуацию в Украине, А.МАРТЫНЮК сказал, что, несмотря на то, что «многие призывают к досрочным выборам, коалиционное правительство пришло всерьез и надолго, минимум до марта 2011 года».

А.МАРТЫНЮК также отметил, что в ближайшее время одесситы почувствуют изменения к лучшему благодаря решению Кабинета Министров Украины о внесении изменений в бюджет относительно повышения пенсий, заработной платы, относительно снижения тарифов на коммунальные услуги.

Говоря о достижениях Одесского региона, который насчитывает 26 районов и 19 городов с населением 2,4 млн. человек, А.МАРТЫНЮК отметил важность «пройденного пути длиной в три четверти века». Он отметил, что «на этом пути были и радость создания, и горечь поражения, радости новой жизни и удивления от реформ». «Это наша история, которую мы заново не перепишем и заново не начнем», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Лучшие работники предприятий, учреждений и организаций за весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Одесской области, значительные профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 75-летия образования области были награждены государственными наградами Украины, Почетными грамотами Кабинета Министров Украины, Почетными грамотами Верховной Рады Украины и ценными подарками.

Первому заместителю председателя Верховной Рады А.МАРТЫНЮКУ была вручена памятная медаль.

В торжествах также приняли участие первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК, вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, народные депутаты Украины, члены правительства, руководство области.