“Собачьи бои – вектор понимания”. Пресс-конференция в УНИАН

28 февраля 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция “Евразийского союза владельцев волкодавов” на тему: “Собачьи бои – вектор понимания”. Участники: президент МОО «Евразийский союз владельцев волкодавов», главный редактор международного журнала для собачников-профессионалов и любителей «Твое собачье дело», зав.лабораторией кинологии Национального аграрного университета, совладелец Центрального питомника волкодавов Украины Павел Лещинский, автор книги “Собаки средней Азии”, эксперт-кинолог всесоюзной категории Александр Лабунский, вице-президент по выставкам ЕСВВ Светлана Лещинская. Речь пойдет о проблеме понимания породного тестирования собак породы “волкодав” и принципиальные отличия тестирования от собачьих боев. Украинская школа племенного разведения та дрессировки собак - самая эффективная в СНГ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-446-88-88. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.