“Собачьи бои – вектор понимания”. Пресс-конференция в УНИАН

18:16, 27 февраля 2007
Общество
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28 февраля 15-30 -  В УНИАН состоится пресс-конференция “Евразийского союза владельцев волкодавов”  на тему: “Собачьи бои – вектор понимания”. Участники: президент МОО «Евразийский союз владельцев волкодавов», главный редактор международного журнала для собачников-профессионалов и любителей «Твое собачье дело», зав.лабораторией кинологии Национального аграрного университета, совладелец Центрального питомника волкодавов Украины Павел Лещинский,  автор книги “Собаки средней Азии”, эксперт-кинолог всесоюзной категории Александр Лабунский,  вице-президент по выставкам ЕСВВ Светлана Лещинская. Речь пойдет о проблеме понимания породного тестирования  собак породы “волкодав”  и принципиальные отличия  тестирования от собачьих боев. Украинская школа племенного разведения та дрессировки собак  - самая эффективная в СНГ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-446-88-88. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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