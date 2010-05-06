Кабмин инициирует присоединение Украины к зерновой Конвенции

Кабинет Министров Украины инициирует присоединение Украины к Конвенции по торговле зерном.

Соответствующий законопроект № 0166 от 29 апреля 2010 года внес в парламент Кабмин во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Украина подала заявку на членство в Международном совете по зерну в 1997 году, получив статус временного члена и участника-экспортера. В 2009 году совет принял решение продлить срок депонирования инструментов о присоединении Украины к Конвенции по торговле зерном до 30 июня 2010 года. При этом Министерство аграрной политики Украины получило письмо от Посольства Украины в Великобритании о готовности Международного совета по зерну рассмотреть вопрос получения Украиной полноправного членства в организации.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта обеспечат полноправное членство Украины в Международном совете по зерну, что будет способствовать расширению международного сотрудничества, особенно в условиях членства Украины во Всемирной торговой организации, а также выходу Украины на европейские и мировые рынки, развитию отечественной зерновой отрасли.