По меньшей мере, 28 спиртзаводов Украины вступили в незаконный сговор, установив на свою продукцию одинаковые цены. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Алексей Костусев на пресс-конференции сегодня, сообщает «proUA».

Сейчас АМКУ продолжает изучать ситуацию с согласованными антимонопольными действиями на рынке спирта и обещает до конца марта, как сказал Костусев, „выйти на результат”.

Скорее всего, антимонопольщики убедительно попросят спиртзаводы больше такого не делать, плюс оштрафуют их, отметил глава АМКУ.