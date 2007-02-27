28 спиртзаводов Украины вступили в незаконный сговор
17:01, 27 февраля 2007Общество
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Костусев обещает результат в конце марта
По меньшей мере, 28 спиртзаводов Украины вступили в незаконный сговор, установив на свою продукцию одинаковые цены. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Алексей Костусев на пресс-конференции сегодня, сообщает «proUA».
Сейчас АМКУ продолжает изучать ситуацию с согласованными антимонопольными действиями на рынке спирта и обещает до конца марта, как сказал Костусев, „выйти на результат”.
Скорее всего, антимонопольщики убедительно попросят спиртзаводы больше такого не делать, плюс оштрафуют их, отметил глава АМКУ.
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