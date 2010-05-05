Нафтогаз рассчитался с Газпромом за апрель

НАК «Нафтогаз Украины» произвела оплату за газ, закупленный у ОАО «Газпром» в апреле текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре компании.

«Оплата произведена», - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в результате подписания апрельских дополнений к газовым контрактам, в апреле НАК «Нафтогаз Украины» заплатит приблизительно на 2 млрд. грн. меньше за закупленный газ, чем предусматривалось заплатить при прежних условиях, действовавших до 1 апреля 2010 года.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнениям к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость закупленного газа ежемесячно не позднее 7-го числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6-го числа следующего месяца, 20% — до 20 числа следующего месяца.