Киевская милиция закрыла порносайт

В столице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили деятельность торрент-сайта, из которого распространялось порнографическое видео.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, это первый в Украине подобный случай.

Во время оперативных мероприятий в УБПТЛ поступила информация, что некий частный предприниматель в сфере интернет-продаж является владельцем сайта, из которого можно без каких-либо ограничений получить фото и видео порнографического содержания. Оперативникам удалось установить место расположения сервера и задержать его владельца, 35-летнего киевлянина.

Со слов задержанного, сайт он создал в 2008 году именно для распространения продукции порнографического характера между зарегистрированными пользователями сайта. Сайт содержал тематические разделы. Например, «Зарубежные порнофильмы», «Русские порнофильмы», «Зарубежные порноролики», «Русские порноролики», «Нетрадиционное порно» и т. п.

На данный момент сервер изъят, сайт прекратил существование. По предварительным выводам специалистов, информация, которая содержится на изъятом сервере, действительно имеет порнографический характер. Назначен ряд экспертиз, которые в полной мере дадут оценку этой фото- и видео продукции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о распространении видеопродукции порнографического содержания. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет заключения с конфискацией соответствующих произведений и оборудования. Ведется следствие.