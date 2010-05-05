Муниципалитет Цюриха подарит Виннице еще 44 трамвая

Муниципалитет Цюриха (Швейцария) планирует до конца августа 2010 года безвозмездно передать Виннице еще 44 трамвая, которые уже были в эксплуатации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«На сегодняшний день в Виннице уже есть 61 моторный трамвай и прицепы к ним. Летом должна поступить еще одна партия вагонов. Таким образом в Виннице всего будет 105 цюрихских трамваев», - сообщили в управлении.

По мнению начальника Винницкого трамвайно-троллейбусного управления Владимира БУГАЙЧУКА, это позволит городу полностью перейти на перевозку пассажиров швейцарскими трамваями.

«Более того, Меморандумом о сотрудничестве предусмотрено обеспечение предприятия большим количеством запасных частей, которых должно хватить на 10 лет. Проводится также работа по капитальному и текущему ремонту трамвайных путей, которые адаптируются именно под подаренные трамваи», - добавил он.

Мер Винницы Владимир ГРОЙСМАН сообщил, что этим проектом сотрудничество между Винницей и Цюрихом не заканчивается.

«Во время реализации проекта была проведена колоссальная работа, как со стороны швейцарских партнеров, так и с нашей стороны. Потому у нас остаются только приятные впечатления от совместной работы. В будущем мы будем продолжать другие проекты нашего взаимодействия и сотрудничества », - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, в конце марта муниципалитет Цюриха безвозмездно передал Винницкому трамвайно-троллейбусному управлению 16 одновагонных трамваев, которые раньше были в эксплуатации.

Всего с 2007 года Цюрих подарил Виннице 61 трамвай.