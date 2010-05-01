Лица, захватившие админздание ЮГОКа, совершили нападение на журналистов

30 апреля, лица, незаконно проникшие на территорию Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) и захватившие админздание комбината, совершили нападение на журналистов «1+1» и «9-го канала». Об этом УНИАН сообщили пострадавшие журналисты.

Корреспондент телеканала «1 +1» Елена ШВОРАК в интервью УНИАН пояснила, что 30 апреля она вместе с оператором приехала на ЮГОК, для того, чтобы взять интервью у главы правления предприятия. “После информации о смене руководства на комбинате мы получили редакционное задание разобраться в ситуации. Мы совершенно спокойно прошли в здание предприятия, однако неожиданно на нас набросились неизвестные бритоголовые мужчины, начали хватать руками за камеру, толкать. После вмешательства начальника юридического отдела ЮГОКа нам удалось подняться к кабинету генерального директора комбината”, - говорит Е.ШВОРАК.

Но уже оттуда, по ее словам, журналистов буквально вынесли неизвестные люди. “Из кабинета директора вышло человек пятнадцать, которые нас схватили и потащили на улицу, при этом девочку с 9-го канала вообще чуть не сбросили с лестницы. Нас постоянно толкали, и у меня, и у оператора достаточно синяков. В результате этой толкотни нам поломали камеру, - сказала журналистка и добавила - Люди, которые выталкивали нас из здания комбината, так и не представились, не смотря на то, что мы неоднократно показывали им свои удостоверения”, - подчеркнула Е.ШВОРАК.

Самое неприятное, по ее мнению, это то, что нападение на журналистов происходило практически на глазах у сотрудников милиции, присутствовавших на территории ЮГОКа. “Я дважды обращалась к ним за помощью, но они нас просто игнорировали. Сначала мы подошли к одному из милиционеров, но он сел в машину и закрыл окно. Потом мы попытались обратиться к начальнику Ингулецкого РОВД, который просто от нас убежал”, - говорит журналистка.

В результате, по ее словам, журналисты поехали в Ингульское РОВД где и написали заявления о противоправных действиях неизвестных на территории ЮГОКа. “Все происходившее мы засняли на видео и на сегодняшний вечер готовим к эфиру сюжет на эту тему”, - подытожила Е.ШВОРАК.

В свою очередь корреспондент «9-го канала» (Днепропетровск) Анна МАНДРЫКИНА полностью подтвердила слова своей коллеги с «1+1». «Мы приехали на комбинат получить комментарии относительно смены руководства, но столкнулись с неизвестными, которые напали на нас уже в административном здании комбината и силой не пускали в приемную генерального директора. Моего оператора ударили по ребрам и вывели за территорию предприятия. Мне все же удалось пройти с коллегами в приемную директора ЮГОКа, но там на нас снова напали и практически спустили с лестницы. Находившаяся на территории ЮГОКа милиция абсолютно не реагировала на наши просьбы о помощи», - добавила А.МАНДРЫКИНА.

Как сообщал УНИАН, по мнению начальника юридического отдела ЮГОКа Вячеслава ВОШКОЛУПА, попытка сменить руководство ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК), осуществленная 30 апреля, не имеет под собой никаких законных оснований.

По его словам, якобы назначенный исполняющим обязанности главы правления ЮГОКа Михаил КОРОЛЕНКО не предъявил действующей администрации предприятия никаких документов, подтверждающих его назначение. «Нам было сказано, что сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета комбината, на котором и.о. главы Правления был назначен М.КОРОЛЕНКО, однако протокола этого собрания предъявлено не было. Его не видел и законноизбранный председатель правления ЮГОКа Сергей БАРАБАНОВ, кабинет которого был 30 апреля силой захвачен людьми М.КОРОЛЕНКО», - отметил начальник юротдела ЮГОКа и добавил: «Прибывший в офис ЮГОКа вслед за КОРОЛЕНКО член наблюдательного совета комбината Геннадий КОРБАН категорически опроверг информацию о проведении заседания НС и о смене главы правления, однако его не пустили в кабинет главы правления, в котором уже находился М.КОРОЛЕНКО».

Он также подчеркнул, что пребывание М.КОРОЛЕНКО на территории комбината незаконно. «Эти люди много говорят о постановлении Саксаганского районного суда Кривого Рога от 22 апреля 2010 года, которым якобы запрещается препятствовать М.КОРОЛЕНКО в доступе на территорию предприятия, однако текст этого постановления так никто и не видел. Вместо этого люди, прибывшие на предприятие, силой смели охрану и прошли в кабинет председателя правления”, - добавил В.ВОШКОЛУП

Он сообщил, что, в связи с незаконным захватом офисного здания ЮГОКа, администрация предприятия вызвала милицию. “Сотрудники правоохранительных органов вынудили всех посторонних, кроме М.КОРОЛЕНКО, покинуть территорию комбината ”, - сказал начальник юридического отдела комбината.

В свою очередь, адвокат ОАО “ЮГОК” Татьяна ВАСИЛЮХА считает недействительным определение Саксаганского районного суда Кривого рога о запрете каким бы то ни было физическим и юридическим лицам препятствовать в доступе и пребывании на территории ОАО “ЮГОК” Михаилу КОРОЛЕНКО. Об этом она заявила в комментарии корреспонденту УНИАН.

Адвокат ЮГОКа заявила, что обратится в Апелляционный суд Днепропетровской области с жалобой на это неправосудное определение, вынесенное судьей Саксаганского райсуда Сергеем МХИТАРЯНОМ, с просьбой о его отмене. “Кроме того, я буду вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ с заявлением о совершение С.МХИТАРЯНОМ нескольких правонарушений, а именно: принятие заведомо неправосудного определения, а также подделке документов, путем внесения недостоверных данных в регистрационные документы суда”, - сказала Т.ВАСИЛЮХА.